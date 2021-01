Tovalieri: "Lazio, vincere il derby in ottica quarto posto. E l'uomo chiave..."

Ai microfoni di TMW, l'ex bomber Sandro Tovalieri ha parlato del derby: "Se lo vince la Roma, sarebbe un confronto diretto vinto che le permetterebbe di rimanere in scia Milan e Inter, altrimenti rimette in gioco la Lazio per il quarto posto. Sarà un bel derby, peccato che sia senza pubblico. Ma sarà comunque affascinante. La Roma sta facendo un ottimo campionato e la Lazio è in ripresa. Mi aspetto una bella partita e non c'è una favorita. La Roma fa pressing alto e recupera tanti palloni ,quando cala l'energia fisica può vere delle difficoltà. Anche perché ha anche tanti giovani, che possono incappare in errori e leggerezze, soprattutto contro le big. Con l'Inter nella ripresa forse Fonseca poteva intervenire prima tatticamente ma ha comunque ottenuto un punto importante. Gli uomini chiave? Mkhitaryan, se sta bene può creare scompiglio. Per la Lazio è scontato dire Immobile, ma può essere ancor più pericoloso Luis Alberto. Se vince la Roma, si mette in una posizione importante, perché poi ha due partite in casa".