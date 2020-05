Uefa eEURO2020, la fase finale su TIMVISION: info, partite e orari

Scatta oggi la fase finale degli eEuro2020, gli Europei degli egames. In attesa della ripresa del campionato, il calcio continua a vivere virtualmente. Oggi e domani si terrà la fase finale del primo Campionato Europeo virtuale che si giocherà con Pro Evolution Soccer della Konami su Playstation 4. Tra le 16 finaliste c’è anche l’Italia, che si è qualificata vincendo il proprio girone grazie ad un percorso brillante, fatto di otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La eNazionale TIMVISION di PES, composta da Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu, farà il suo esordio contro la Danimarca nel primo match della fase a gironi, in programma oggi alle ore 13.15. Il girone prevede al massimo 3 partite e richiede 2 vittorie per passare ai quarti di finale, mentre con 2 sconfitte si avrà l'eliminazione certa dalla manifestazione. Ogni sfida sarà sempre al meglio delle due partite e, in caso di parità, si giocherà una terza gara come continuazione del secondo match con esito finale deciso dal golden gol.

Le partite dell’Italia saranno trasmesse su TIMVISION, con una diretta non-stop dalle 12.30 di sabato 23 maggio fino a domenica 24 maggio con la finale che assegnerà il titolo. L’app TIMVISION è disponibile su TIMVISION Box, smart TV, smartphone, tablet e PC (www.timvision.it).

Voce di eccezione per TIMVISION sarà Pierluigi Pardo che con i suoi commenti accompagnerà i telespettatori per tutto il weekend.

Sulla TV di TIM, con una programmazione ricca di eventi, eEuro 2020 sarà il grande protagonista con interviste esclusive, dirette, highlights delle altre gare e approfondimenti, fino alla finalissima di domenica 24 maggio, ore 18.15, che assegnerà il titolo di campioni di UEFA eEURO 2020.

Le gare dell'Italia si potranno seguire anche sulla pagina Instagram ufficiale della enazionale, che ieri ha portato la foto di Ciro Immobile in versione virtuale.



Le partite degli azzurri saranno accompagnate anche dalle immagini delle facecam degli eplayer per vivere in diretta le loro emozioni e seguire i commenti a caldo.



I gironi della fase finale di UEFA eEURO 2020

Gruppo A: Spagna, Bosnia-Erzegovina, Germania, Romania

Gruppo B: Danimarca, Turchia, Serbia, ITALIA

Gruppo C: Montenegro, Croazia, Olanda, Lussemburgo

Gruppo D: Grecia, Francia, Austria, Israele



Le gare del Gruppo B (23 maggio)

Ore 13.15: ITALIA-Danimarca (A)

Ore 13.15: Serbia-Turchia (B)

Ore 14.45: perdente match A-perdente match B (C)

Ore 17.45: vincente match A-vincente match B (D) - chi vince si qualifica ai quarti di finale

Ore 20.45: vincente match C-perdente match D - chi vince si qualifica ai quarti di finale