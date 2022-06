UFFICIALE - Alessio Cragno è del Monza: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Che colpo per il Monza! Al primo anno in serie la coppia Berlusconi-Galliani ha deciso di fare le cose in grande. È ufficiale l'arrivo in biancorosso di Alessio Cragno, che dopo la retrocessione con il Cagliari, ha firmato con il suo nuovo club. Questo il comunicato ufficiale: "Alessio Cragno è un nuovo giocatore del Monza. Il portiere approda in biancorosso dal Cagliari a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Fiesole (Fi) il 28 giugno 1994, vanta 166 presenze in Serie A, che lo hanno consacrato come uno dei migliori portieri italiani degli ultimi anni. Cragno è il secondo nuovo acquisto dell’estate del Monza: benvenuto Alessio!".