UFFICIALE - Nuova partnership per la Lazio: ecco di chi si tratta

© foto di Image Sport

La Lazio annuncia un nuovo partner che entra a far parte della grande famiglia biancoceleste. La società, tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Caffè MORENO, marchio storico della torrefazione napoletana.

Il COMUNICATO

"Caffè MORENO diventa quest'anno Official Partner della S.S. Lazio. Una partnership tra eccellenze che prevede che il caffè MORENO venga distribuito, in maniera esclusiva, all'interno delle Aree hospitality dello Stadio Olimpico di Roma, con il marchio visibile sui led di bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop per le interviste ai calciatori e ai dirigenti che si tengono negli spogliatoi, nelle aree allestite per i collegamenti televisivi e a bordo campo. La partnership prevede anche walk about esclusivi per i propri clienti. Due riti che si sposano, dunque: quello della partita di calcio e quello della tazza di caffè.

L’inconfondibile logo rosso del Caffè MORENO comparirà, dunque, in tutte le aree AREE HOSPITALITY e AREA VIP dello stadio Olimpico nelle gare casalinghe della Lazio, a cominciare dal Derby di domenica prossima con la Roma in cui verrà servita una tazza di caffè della pregiata miscela in LATTA TOP ESPRESSO Caffè MORENO.

“Per noi è un grande onore condividere le nostre forze ed i nostri valori con quelli di una Società simbolo dell'eccellenza del calcio italiano come la Lazio, un club molto amato e seguito da milioni di tifosi. I valori dello sport, il legame con le tradizioni, la passione che trasmette, lo spirito di squadra, la determinazione a perseguire obiettivi ambiziosi, sono gli stessi che ci prefissiamo tutti i giorni nell'attività della nostra azienda. Fin dai primi incontri con la società, abbiamo avuto la sensazione di sentirci parte di una famiglia. E siamo lieti di iniziare questa collaborazione”, dice Vittoria Percuoco, responsabile marketing Caffè Moreno.

Caffè MORENO è uno dei marchi storici della torrefazione napoletana: l`azienda è stata fondata negli anni 60 da Ferdinando Percuoco. Oggi giunta alla terza generazione: il brand è leader nella produzione di miscele di caffè per il canale HO.RE.CA. e nella produzione di caffè in cialde e capsule monoporzionate,

Caffè MORENO opera su tutto il territorio nazionale, con rete vendita capillare, e depositi in tutte le regioni italiane e nelle maggiori città italiane, assicurando a tutti gli esercizi commerciali che si approvvigionano del ns prodotto, consegne immediate e assistenza tecnica sulle attrezzature utilizzate in comodato d’uso".