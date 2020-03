UFFICIALE - Parma-Spal, si gioca: squadre in campo oltre un'ora dopo

AGGIORNAMENTO ORE 13.45 - E alla fine ecco Parma e Spal in campo. In una mattinata all'insegna della confusione la stessa scena delle 12.30 si è ripetuta oltre un'ora dopo. Stavolta con un esito differente: anche l'arbitro Pairetto ha raggiunto infatti il tunnel del Tardini e ha dato il via all'ingresso delle due squadre sul terreno di gioco. Dove, come da norme del governo, i giocatori non si sono stretti la mano in consueto gesto di fair-play.

AGGIORNAMENTO ORE 13.10 - Si giocherà Parma - Spal: il fischio d'inizio è stato posticipato alle ore 13.45. Dunque un'ora e un quarto dopo le 12.30, orario inizialmente previsto per dare il via alla gara. Una decisione, quella di Lega, Figc e governo, al momento senza implicazioni sul resto della giornata. Le squadre stanno rientrando ora in campo per effettuare un nuovo riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 13.05 - Figc e governo hanno preso ulteriore tempo: la decisione sullo stop immediato è stata rinviata di un ulteriore quarto d'ora. Intanto aumenta la tensione dei giocatori, desiderosi di capire il loro destino dopo aver effettuato anche il riscaldamento. Ricordiamo: Parma e Spal erano nello spogliatoio già pronte per giocare.

Era tutto pronto al Tardini. Parma e Spal stavano per entrare regolarmente sul campo da gioco per dare il via alla domenica di calcio, poi lo stop dato dall'arbitro Pairetto dopo la comunicazione del ministro dello sport Vincenzo Spadafora che ha esortato la Figc a sospendere il campionato di Serie A. I giocatori delle due squadre hanno già fatto rientro negli spogliatoi e la decisione è stata rimandata di trenta minuti. Attesa per capire se si scenderà in campo o l'intera giornata verrà nuovamente rinviata a causa dell'emergenza coronavirus. In questi minuti - attraverso i contatti tra Lega, Figc e governo - si sta valutando lo stop immediato, entro le 13 si capirà se il campionato proseguirà o meno. Difficile a questo punto Parma e Spal possano tornare in campo. Le squadre erano già pronte nel tunnel e le riserve sedute in panchina. "Così non si può giocare", il commento di Sergio Floccari intercettato nei pressi dello spogliatoio.

CORONAVIRUS, SI VALUTA STOP IMMEDIATO DELLA SERIE A

CORONAVIRUS, TROVATO POSITIVO PRESIDENTE PIEMONTE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE