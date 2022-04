UFFICIALE - Perin rinnova con la Juventus: niente addio a parametro zero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 17:10 - La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Mattia Perin ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2025 e dunque non lascerà il club a parametro zero in estate. L'ex Genoa può salutare Torino ma solo in cambio di un'offerta adeguata. Questo il comunicato: "Nero su bianco, per continuare la sua avventura in bianconero.Mattia Perin ha rinnovato il contratto con la Juve, cui dunque si lega fino al 30 giugno 2025. Una bellissima notizia per lui, ma anche per tutti noi. Mattia è diventato bianconero nel 2018, e dopo una nuova parentesi in maglia Genoa dal gennaio 2020 all’estate del 2021, è tornato a vestire i nostri colori portando con sé il suo importante bagaglio tecnico, la sua esperienza, tutto il suo carisma e grazie al suo non voler mollare mai incarna totalmente lo spirito Juve. Senza dimenticare, ovviamente, la sua abilità nel farsi trovare sempre pronto, in qualsiasi situazione e contro qualsiasi avversario. Ecco, questa sua caratteristica lo ha reso un enorme valore aggiunto per la squadra. Segnargli è molto complicato e non è un caso che sia riuscito a mantenere la porta inviolata 8 volte in 17 partite, e nello specifico in 3 occasioni su 8 apparizioni in questa stagione, tenendo in considerazione tutte le competizioni, facendo registrare una percentuale di parate del 71%. Numeri importanti quelli di Mattia, da continuare ad aggiornare. Insieme".

Mattia Perin rinnoverà presto il suo contratto con la Juventus. Il portiere ex Genoa e Pescara, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha trovato un nuovo accordo con il club bianconero ma la sua permanenza a Torino non è così scontata. L'estremo difensore classe 1992, accostato anche alla Lazio nelle scorse settimane, firmerà a breve un nuovo accordo biennale o triennale a una cifra inferiore ai 2 milioni di euro abbondanti dell’accordo attuale. L'annuncio della Juve è atteso già nelle prossime ore