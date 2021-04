Vaccini | Galli: "AstraZeneca, potrebbe bastare una dose. Proteste? Non sono d'accordo..."

"AstraZeneca potrebbe bastare anche in un'unica dosa. Gli ultimi studi, pubblicati anche su riviste autorevoli, sembrano confermare la buona copertura di questo vaccino in un'unica dose. Qualcosa che, come è valso per Johnson&Johnson, si pensava fin dall'inizio. Se fosse uno studio confermato, per quelle persone che hanno fatto AstraZeneca e stanno bene, direi che potrebbe bastare così senza mettersi a mischiare vaccini. Al momento non abbiamo infatti dati su questo aspetto". A dichiararlo ai microfoni di RaiDue, Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano.

Le riaperture

Galli non è d'accordo però con le proteste: "Non voglio diventare il difensore della categoria, ma credete che per noi sia una bella vita questa? Anche mantenere alto l'entusiasmo sul lavoro in un anno terrificante e drammatico non è facile. Capisco tutto, ma anche noi vogliamo tornare alla vita di prima. Se vogliamo farlo però dobbiamo proseguire con le vaccinazioni che saranno proprio quel "canestro" che ci serviva. Adesso, nonostante si parli di riaperture, e secondo me con la scuola siamo stato un po' affrettati, credo che la gente debba riuscire a resistere ancora un po'. Qualche settimana ancora e le cose potrebbe essere in discesa".