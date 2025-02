Venezia, Antonelli fa il punto sugli infortunati: chi salterà la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

Il lunch match di domenica 9 febbraio se lo sono aggiudicato Venezia e Roma che si affronteranno al Penzo alle 12:30. A qualche giorno dall'incontro, in conferenza stampa, ha parlato il general manager e direttore sportivo del club dei lagunari che ha fatto anche il punto sugli infortunati. A proposito di Stankovic, uscito dal campo visibilmente provato nel corso della sfida con l'Udinese, ha chiarito: "Ad essere ottimisti 2 mesi e mezzo. 10 giorni in più o in meno cambiano poco. Stankovic e Pohjanpalo sono stati i due eventi inaspettati nel mercato. Lo abbiamo rimpiazzato con Radu". L'estremo difensore dunque, salterà con certezza la partita con la Lazio in programma il 22 febbraio alle 15.

"Duncan ha avuto un problema al soleo, molto fastidioso, ha fatto rallentare il suo recupero - ha aggiunto Antonelli parlando degli altri - Non lo ha avuto da due giorni, ma da due-tre settimane fa. È in netto miglioramento, spero di riaverlo quanto prima. Siamo quasi fuori. Sverko è in via di recupero, penso che stia lavorando ancora a parte. Sagrado sapete che ha avuto un infortunio dopo l'Inter, ma è in via di recupero. Oristanio sta bene, Doumbia deve smaltire questa botta. Crnigoj è fuori dal progetto tecnico, anche se è in lista".

