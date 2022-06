Vieri, frecciata a Immobile: “In Nazionale deve segnare di più”

Immobile in Azzurro è spesso vittima di attacchi ingiustificati, a lanciare una frecciata è stato anche l'ex Lazio Christian Vieri...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Nazionale del c.t. Roberto Mancini ha dimostrato di avere troppi problemi in fase offensiva. Gli Azzurri vanno in gol con troppa difficoltà ed il capo espiatorio da anni è Ciro Immobile. Il bomber della Lazio troppo spesso è stato vittima di attacchi da parte dell'opinione pubblica che gli ha addossato l'intera responsabilità della carenza di gol. Anche senza Ciro, però, l'Italia ha continuato a fare fatica in attacco, ma questo, comunque, non è bastato per concentrare l'attenzione su altre cause che non siano il singolo elemento. A tornare sulla situazione di Immobile è stato Christian Vieri, ex attaccante della Lazio che, intervistato da La Stampa, lo ha invitato a cercare di realizzare più gol, mantenendo la serenità nonostante le critiche:

"Non c’è un nuovo Vieri? Di solito si dice così quando le cose non vanno bene. Anche all’Europeo non c’era, ma nessuno lo diceva , perché alla fine abbiamo vinto. Immobile deve fare qualche gol in più con l'Italia, come fa con la Lazio. Senza infastidirsi per le critiche. In generale, comunque, credo che sarà dura tornare alle generazioni del passato. La nostra, quella dei nati negli anni ’70, era eccezionale. Fenomenale quella dei Mondiali del ’90: Vialli, Mancini, Giannini. Arrivarono in semifinale senza subire un gol. Lasciando stare quella del 1982. Forse la Nazionale più forte di sempre"