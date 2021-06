Vieri torna sul 5 maggio: "La più grande delusione, ne sono uscito a pezzi"

Il 5 maggio 2002 è forse l'unica data che può mettere in seria difficoltà l'amicizia tra tifosi della Lazio e dell'Inter. In quel giorno i nerazzurri persero lo scudetto all'ultima giornata proprio grazie alla sconfitta rimediata all'Olimpico contro i biancocelesti. In campo, in quell'occasione, c'era Bobo Vieri: idolo dei laziali ed eroe della notte di Birmingham, passato poi a Milano subito dopo. Nell'intervista rilasciata a 7, l'ex attaccante è tornato su quella partita: "A livello calcistico la più grande delusione è arrivata il 5 maggio. Abbiamo dato tutto ciò che potevamo dare, è stata una fiammata impossibile da descrivere. Ne sono uscito a pezzi".