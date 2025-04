WOMEN | Lazio, Mancuso: "Ora sto bene, è tutto passato. Sogno la Nazionale e..."

Giulia Mancuso è tornata finalmente in gruppo, l'infortunio che l'ha tenuta ai box a inizio 2025 è ormai alle spalle. Il difensore della Lazio Women, in vista della sfida col Napoli, ha parlato ai canali ufficiali del club presentando l'incontro sottolineandone l'importanza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le sue parole: "Sono rientrata da poco col gruppo, sono contenta. Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi, ma ora è tutto passato. Sto bene, non sono al 100% ma sto meglio e la squadra anche. Siamo un po’ stanche perché è fine stagione, ma siamo sempre noi unite perché vogliamo raggiungere il nostro obiettivo che è quello di arrivare prime nella poule salvezza”.

“L’ingrediente in più è stata la maturità che abbiamo raggiunto partita dopo partita, prima magari commettevamo errori banali. In A il livello è più alto e la maturità ci ha permesso di non commettere più quegli errori”.

“Il Napoli ha cambiato allenatore e un po’ atteggiamento, giocano più palla e dobbiamo stare più attente. Loro si stanno giocando ancora la salvezza e quindi sarà tosta”.

“Sono contentissima per l’esordio in Nazionale di D’Auria e anche per tutte le altre mie compagne che sono in Nazionale. Spero anche io di raggiungerla, se non quest’anno magari il prossimo. Farò del mio meglio, poi vedremo”.

