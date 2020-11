Zenit - Lazio, i bookmakers puntano su Correa: il 'Tucu' vuole replicare l'impresa di Pandev

Archiviata la gara di campionato contro il Torino, la testa della Lazio è tutta sulla partita contro lo Zenit San Pietroburgo, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Ciro Immobile, che all'Olimpico era partito dalla panchina, ritroverà con tutta probabilità il suo posto da titolare in attacco. Ma il giocatore che i bookmakers inglesi tengono d'occhio per la sfida contro i russi non è l'ultimo vincitore della Scarpa d'Oro, bensì Joaquin Correa. L'argentino potrebbe diventare il primo biancoceleste a trovare il gol in due partite consecutive in Champions League dal dicembre del 2007. Ne sono ben consapevoli i betting analyst di Stanleybet.it, che danno quest'eventualità a 3,25. L'ultimo a collezionare un'impresa di questo tipo fu Goran Pandev, che bucò la porta contro Olympiakos e Real Madrid. Più complicata una doppietta del 'Tucu', che paga 14 volte la posta.

