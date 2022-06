Zercolacare e la fede calcistica: "Tifo una squadra ma non la posso nominare". E sui derby...

Ospite dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione Michele Rech, meglio conosciuto come Zerocalcare, ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando anche il tema della sua fede calcistica. "Non è vero che odio il calcio: non so da dove viene ‘sta cosa…Non sto in fissa, però non lo odio. Ho il divieto assoluto di nominare quella squadra (la Roma), perché mi dicono che tutte le volte che la nomino, prendo un gol. Ho addirittura il divieto di fare presentazioni nelle città in cui gioca quella squadra lo stesso giorno…Pensa che mi mandano a vedere i derby a casa dei laziali: ho detto tutto”, queste le sue parole ai microfoni di Radio Fuori Campo.