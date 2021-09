Manchester United, Ronaldo non ancora al top? La colpa è delle pecore...

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è stato esaltante e il motivo sarebbe molto curioso. Come riportato dal Sun infatti sembra che il portoghese abbia scelto di vivere nella sua seconda avventura inglese in una villa circondata da 23 acri di terreno. Abitazione che però CR7 avrebbe abbandonato in tutta fretta a causa della presenza di un gregge di pecore a quanto pare troppo rumorose. I belati delle stesse impedivano a Ronaldo di riposare nel modo giusto e quindi la decisione di lasciare dopo soli pochi giorni la villa di lusso per trasferirsi in un'altra abitazione.

