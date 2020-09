Calciomercato, dalla Spagna: “Borja Mayoral aspetta la Lazio”

Torna di moda il nome di Borja Mayoral per la Lazio. L'attaccante di proprietà del Real Madrid sembrava uscito dall'orbita biancoceleste, ma nelle ultime ore il suo profilo è stato di nuovo accostato alla squadra di Simone Inzaghi. Secondo il quotidiano spagnolo As infatti, l'ex Levante ha tante offerte per la prossima stagione e lui non ha fretta di decidere la sua prossima destinazione. Quel che è certo è che non resterà con i blancos, con cui ora si sta allenando, e verrà sicuramente ceduto.

LE PRETENDENTI - L'interesse della Lazio è cosa nota ormai da tempo, ma nelle ultime settimane sembrava il Valencia la favorita ad assicurarsi le sue prestazioni. Gli spagnoli vorrebbero il 70% del suo cartellino, ma il Real chiede 15 milioni per il 50%. Altre offerte si registrano anche da parte del Marsiglia in Francia e di due italiane tra cui, appunto, i capitolini. L'altra è la Fiorentina, a caccia di un bomber da regalare a Iachini. Le pretendenti sono tante e tra queste ci sono anche i biancocelesti, con Tare che non ha abbandonato la pista che porta al classe '97.

