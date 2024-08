Calciomercato Lazio | Avanti su Folorunsho: ecco i tempi. E per Dia...

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Michael Folorunsho e la Lazio: un matrimonio che si può consumare. Non subito, non in questa settimana forse, ma le percentuali del « sì » aumentano sensibilmente. Lotito in serata ha incontrato l’agente del centrocampista, Mario Giuffredi, come anticipato da Sportitalia, s’è parlato di ingaggio e commissioni eventuali e s’è ragionato su come strutturare l’offerta da presentare al Napoli. Per ora sul tavolo di De Laurentiis non c’è un’offerta ufficiale della Lazio, ma arriverà nei prossimi giorni. Folorunsho spinge fortemente per tornare a casa. Come vi avevamo anticipato, la Lazio può confermare l’ingaggio che il ragazzo percepisce ora in azzurro (aumentato dopo il rinnovo di qualche settimana fa) con una base di circa 1,2 milioni di euro ai quali si aggiungeranno bonus per traguardi individuali e di squadra. L’accordo con Folorunsho non è un problema, va trovato quello con il Napoli.

TEMPI - La Lazio conta di chiudere per Dia tra mercoledì e ferragosto: con la Salernitana accordo totale per 11 milioni di euro più uno di bonus, si stanno discutendo i dettagli contrattuali con gli agenti per alcuni bonus e non solo. Ma c'è fiducia affinché tutto il puzzle si componga a breve. Per Folorunsho i discorsi possono essere rimandati alla prossima settimana, perché nei prossimi giorni - oltre alla questione Dia - si proveranno a definire altre uscite (dopo quella di Cancellieri) e poi ci sarà il debutto in campionato sul quale focalizzarsi. La valutazione iniziale che il Napoli fa di Folorunsho è di 12 milioni più bonus, ma ADL può accontentarsi di 12 milioni complessivi, con una base fissa che si attesti sui 10 milioni. La Lazio vorrebbe impostare l’operazione su un prestito con diritto od obbligo di riscatto, bisognerà capire se il Napoli aprirà a questa formula o meno. Il club azzurro sta chiudendo per Gilmour, poi dovrà fare cassa e spazio per inserire nuovi centrocampisti, un fattore che potrebbe giocare a favore della Lazio.

