Calciomercato Lazio | Belahyane, il Verona gioca al rialzo. Mentre Fazzini...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio vuole un centrocampista, lo vuole regalare a Marco Baroni per poter dare maggiore profondità a un reparto che è andato in sofferenza subito dopo l'infortunio di Matias Vecino. Acquistato Arijon Ibrahimovic, sembrava il mercato in entrata fosse finito, se non altro per i limiti imposti dall'Indice di Liquidità. Eppure, la volontà da Formello è quella di aprire le porte a nuovi innesti. Da qui l'offerta per Reda Belahyane, impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15/15,5 milioni di euro (bonus compresi), ma che per il momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non sembrerebbe aver avuto esito positivo. L'Hellas Verona, proprietario del cartellino, si conferma bottega cara e per lasciarlo partire a queste condizioni ha rialzato il prezzo a quota 20 milioni.

FAZZINI - Una cifra probabilmente eccessiva dalle parti di Formello, dove non si vedono margini di sviluppo neanche per Jacopo Fazzini. Arenatasi qualche giorno fa, dopo esser stati molto vicini, la trattativa tra Lazio ed Empoli per il centrocampista classe 2003 non sembrerebbe avere molti margini di manovra. Il club toscano vuole i soldi subito, la Lazio non può versarli perché ha le mani legate a causa dell'IdL.

LO SCENARIO - Chi vende, quindi, aspetta, perché speranzoso di chiudere l'affare a rialzo. La Lazio invece non molla. L'obiettivo è integrare con profili funzionali alle condizioni economiche studiate. Con il passare dei giorni, nonostante il mercato resti aperto, il club non chiude alla possibilità di non acquistare altri giocatori. Ma come affronterebbe in questo caso il girone di ritorno? Come l'andata, ma vantando un giovane in più. Se non si arriva al profili che il duo Fabiani/Lotito ritengono 'giusti', Baroni sarà chiamato nel continuare a produrre quella marcia in più dal campo.

Ibrahimovic può giocare avanti. Dele Bashiru potrà rientrare nelle rotazioni in mediana, a febbraio dovrebbe tornare Vecino, mentre Pedro è stato recuperato. La Lazio è migliorabile? La risposta è oggettivamente 'sì' e di questo ne è convinta anche la dirigenza. L'unico diktat è: "Operazioni si ma senza rischiare l'osso del collo". Radar ben accesi. Si lavora sulla mediana. Meno sulla difesa.

