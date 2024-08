Calciomercato Lazio | Dia, presto nuovi contatti con gli agenti: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Le trattative per Boulaye Dia proseguono. La Lazio sta lavorando per trovare l'accordo definitivo sia con la Salernitana, sia con il calciatore e il suo entourage. Come vi avevamo anticipato in esclusiva, entro mercoledì da Formello si aspettano una risposta da entrambe le parti. La società biancoceleste vuole capire se potrà chiudere per l'acquisto dell'attaccante franco-senegalese o se, invece, sarà costretta a guardarsi intorno e vagliare altri profili. In tal senso, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani dovrebbe andare in scena un nuovo contatto con gli agenti di Dia. L'obiettivo è quello di trovare la quadra economica, per poi concentrarsi solo ed esclusivamente sulla trattativa con la Salernitana che, intanto, ha deciso di convocarlo in vista della partita di questa sera contro lo Spezia.