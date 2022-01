Calciomercato Lazio | Intreccio con Atalanta e Verona: da Lazzari a Casale, passando per Miranchuk

Intrecci di mercato, trame da ultimi giorni di una sessione invernale da cui ci aspetta, fronte biancoceleste, entrate in grado di alimentare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Due i fronti aperti, nell'ambito dei confini italiani, in queste ore calde. Il primo è quello che porta a Bergamo. L'Atalanta resta interessata, uscita di Gosens archiviata, al profilo di Manuel Lazzari. L'esterno della Lazio si è rivalutato nelle ultime gare e, proprio per questo, i bergamaschi devono spingersi oltre gli iniziali e timidi sondaggi. 6 milioni più un maxi-sconto sul cartellino di Miranchuk. Difficile se non impossibile che si chiuda a queste cifre, anche per la volontà del tecnico: Sarri considera Miranchuk una seconda scelta.

VERONA - Il braccio di ferro con gli scaligeri continua. Casale è un obiettivo concreto, conclamato. Per giugno la chiusura dell'operazione tocca percentuali molto alte, per gennaio serve "demolire" quella che è soprattutto la resistenza di Tudor (più che della dirigenza ndr). Lotito non molla, è convinto che sia il "regalo" adatto per il suo allenatore, per convincerlo di un progetto condiviso. Intanto la società di Setti mette sul tavolo anche una punta che alla Lazio potrebbe far comodo: Kalinic. Un nome che rientra in gioco dopo che, fra una chiacchierata e l'altra, il Verona aveva già provato a proporre una settimana fa senza suscitare scossoni.

ATTACCANTI - Il croato non è però il gradito di Sarri. Il preferito per l'allenatore dei capitolini resta Pinamonti. I primi sondaggi si scontrano però sui costi di un'operazione non da poco, considerando l'ingaggio. Il tutto dando per fatta la partenza di Muriqi. Ultimi dettagli e ultime riflessioni archiviate. Il giorno buono per la partenza del kosovaro potrebbe essere domani.