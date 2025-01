Calciomercato Lazio | Non solo Casadei: chiesto anche un difensore al Chelsea

RASSEGNA STAMPA - Tanti discorsi tra Lazio e Chelsea. Si parla spesso, non sempre, di Cesare Casadei. A volte, infatti, le chiacchiere di mercato tra i due club sviano anche su altri nomi. Prima era stata la volta di Renato Veiga, finito alla Juventus in prestito. Ora è il turno di un nuovo profilo, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Si tratta di Aaron Anselmino. Si tratta di un difensore centrale, classe 2005. I Blues lo hanno acquistato dal Boca Juniors in estate per circa 20 milioni. Inizialmente sarebbe dovuto restare in Argentina fino a giugno, ma il suo arrivo è stato anticipato. Ora potrebbe già partire in prestito. Il club londinese, però, ha finito tutti gli slot per i trasferimento a titolo temporaneo: per prenderlo la Lazio dovrebbe puntare di nuovo sulla formula 'gratuita' con bonus che sta portando avanti per Casadei.