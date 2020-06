Calciomercato Lazio, ore decisive per Kumbulla: la trattativa

Può diventare la giornata decisiva per Marash Kumbulla. In serata, prima di cena, è previsto un incontro tra i dirigenti della Lazio e quelli del Verona. Saranno presenti i due presidenti, Lotito e Setti, oltre ai ds Tare e D'Amico. Si prova a trovare la quadra di una trattativa partita da lontano. La Lazio è sul difensore da dicembre, c'era allora una base d'accordo con il Verona, poi però le cose sono cambiate. Kumbulla ha continuato a collezionare ottime prestazioni e il prezzo è salito, anche a causa dell'inserimento dell'Inter che ha messo sul piatto 25 milioni più bonus pagabili in due anni. Kumbulla, però, ha dato la sua preferenza alla Lazio: ha diversi amici in rosa, soprattutto Strakosha e l'opera di convincimento di Tare è stata fondamentale. Ora si deve trovare l'accordo tra i club. Lotito metterà sul piatto 18 milioni in parte fissa, 2-3 milioni di bonus e due contropartite tecniche: al Verona piace molto Lombardi, sul tavolo ci sono anche Durmisi (Lotito spinge per far accettare questo nome a Setti), Berisha e alcuni giovani come Anderson, Maistro, Dziczek e Kiyine. L'appuntamento è fissato, sul tavolo il futuro di Marash Kumbulla.

