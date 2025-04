Calciomercato Lazio | Romagnoli può partire in estate: profondo strappo con la società

RASSEGNA STAMPA - Un amore destinato a finire. Sembra impossibile ricucire il legame tra la Lazio e Alessio Romagnoli, secondo quanto raccontato da Il Corriere dello Sport. La società vuole ricostruire la difesa continuando l'opera di ringiovanimento, per questo non ci sono incedibili. L'intenzione è stata fatta capire al centrale (30 anni a gennaio) che rischia di partire in estate.

Ha un contratto fino al 2027, ma dopo tre anni si può essere arrivati davvero al momento dell'addio. Come scrive il quotidiano, per Romagnoli si tratta di uno 'strappo doloroso', anche se da un anno si sentiva in bilico e percepiva che questo momento sarebbe arrivato presto. Ha mercato in Premier League e già a febbraio aveva ricevuto un'offerta dall'Arabia, ma la Lazio aveva deciso di rinviare ogni discorso a giugno.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il difensore biancoceleste era tra i vendibili anche l'anno scorso. Per indossare l'aquila sul petto aveva rinunciato a un ingaggio di sei milioni per guadagnarne la metà. La promessa di Lotito alla firma, nel 2022, era di riconoscergli un aumento in caso di qualificazione in Champions League. Il rinnovo però non è mai arrivato, dopo averla ottenuta nel 2023.

Qui si creata la prima e non unica crepa. Il diesse Fabiani ha provato a ricucire il rapporto, senza successo. Romagnoli, dal canto suo, non ha mai pensato di lasciare la Lazio. Ora l'addio è possibile. Prima però ha un impegno importante da portare a termine: regalare la Champions alla sua gente.

Non sarebbe comunque un addio a cuor leggero quello di Alessio, sia a livello tecnico che sentimentale. In caso di cessione, infatti, dal mercato dovrebbe poi arrivare un difensore di altrettanto livello. Senza dimenticare l'amore forte che il numero 13 nutre per i colori biancocelesti: un giocatore romano, tifoso della Lazio, è un 'privilegio' che nel calcio di oggi si vede raramente. La memoria ci riporta ai tempi di Di Canio, di Nesta e del più recente Cataldi, che solo pochi mesi fa lasciava Formello in lacrime. Per questo la scelta sul da farsi sarà tutt'altro che leggera.