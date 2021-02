DIRETTA - Lazio - Cagliari 1-0: entrano in campo Parolo ed Escalante

Serie A TIM 2019-2020, 21ª giornata

Lazio - Cagliari 1-0 (61' Immobile)

Domenica 7 febbraio 2021, ore 20.45

Stadio Olimpico di Roma

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio (82' Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (64' Lulic), Milinkovic, Leiva (82' Escalante), Luis Alberto (64' Akpa Akpro), Marusic; Correa (71' Muriqi), Immobile. A disp.: Alia, G. Pereira, Hoedt, Parolo, Fares, Escalante, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa (75' Simeone), Marin, Nandez, Lykogiannis (51' Tripaldelli); Joao Pedro, Nainggolan; Pavoletti. A disp.: Vicario, Aresti, Calabresi, Carboni, Tripaldelli, Asamoah, Tramoni, Cerri. All. Di Francesco.

Arbitro: Massimo Irrati (Pistoia)

Ammoniti: 31' Nandez (C), 69' Correa (L),

SECONDO TEMPO

82' Doppio cambio per Inzaghi: escono Leiva e Musacchio, entrano Escalante e Parolo.

81' Brutto intervento di Joao Pedro su Musacchio, calcio di punizione per la Lazio.

80' Milinkovic si guadagna un altro calcio d'angolo, Rugani in difficoltà sul derbo.

79' Palla lunga di Milinkovic per l'inserimento di Lulic, ma Walukiewicz mette la palla in corner. La seconda deviazione è quella di Joao Pedro, sarà di nuovo calcio d'angolo.

77' La conclusione di Akpa Akpro viene deviata in calcio d'angolo: Leiva dalla bandierina, ma Immobile viene anticipato.

76' Il fallo di Milinkovic su Marin viene sanzionato con il calcio di punizione in favore del Cagliari. Esce sicuro Reina.

75' Sostituzione anche per il Cagliari: entra Simeone, esce Zappa.

73' Lucas Leiva finisce a terra dopo l'intervento di Marin ai suoi danni. L'arbitro concede il calcio di punizione alla Lazio.

71' Altra sostituzione per la Lazio: esce Correa, appena ammonito, entra Muriqi.

69' Correa rimedia il cartellino giallo dopo la "carica" su Cragno. Il 'Tucu' non era nella lista dei diffidati.

67' Conclusione di Joao Pedro che viene deviato: calcio d'angolo per iol Cagliari.

66' Milinkovic dà una bella palla in profondità, il colpo di testa all'indietro di Zappa salva Cragno.

64' Doppio cambio per la Lazio: escono Lazzari e Luis Alberto, entrano Lulic e Akpa Akpro.

62' Il Cagliari si rende pericoloso su iniziativa di Marin: Pavoletti calcia praticamente a colpo sicuro, Lazzari e Marusic e difesa di Reina.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Immobile! Cross lungo di Acerbi, sponda di Milinkovic per Immobile che, di sinistro, batte Crago.

60' Altro calcio d'angolo per la Lazio. Batte Luis Alberto, Zappa allontana.

59' Lazzari vince il duello con Tripaldelli, penetra in area di rigore e cerca la sponda di Milinkovic per Immobile. L'attaccante viene bloccato dalla retroguardia rossoblù.

57' Luis Alberto per Immobile, che conclude in porta: ma ancora Cragno toglie all'attaccante la gioia del gol.

56' Ci prova ancora Lazzari dalla fascia: l'esterno crossa in piena area, esce bene Cragno.

54' Brivido per la Lazio, con la conclusione di Marin che va davvero un soffio oltre la traversa.

53' Il neo-entrato Tripaldelli mette a terra Lazzari: calcio di punizione per la Lazio.

51' La sostituzione arriva ora: fuori Lykogiannis, dentro Tripaldelli.

50' Cross di Lazzari all'indirizzo di Marusic, Zappa mette la palla in corner. In campo entrano i sanitari per Lykogiannis, che non ne ha più. Il Cagliari è pronto al primo cambio.

49' Errore di Luis Alberto, Leiva recupera un pallone importantissimo a Nandez che si sta involando verso la porta difesa da Reina.

48' Bel cross di Lazzari dalla parta opposta. Cragno interviene anticipando Immobile.

47' Lykogiannis rimane a terra dopo lo scontro con Milinkovic, che esce dal campo zoppicando.

45' La partita riprende, inizia il secondo tempo!

SINTESI PRIMO TEMPO

I primi 45' di Lazio - Cagliari sono un vero dominio biancoceleste, che attacca con convinzione con tutti gli uomini nella metà campo del Cagliari. Le incursioni degli avversari sono sporadiche, e prontamente disinnescate dalla retroguardia della Lazio. Soltanto il provvidenziale intervento di Cragno sulla conclusione di Immobile al 36' fa in modo che il risultato sia ancora fermo sullo 0-0.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero, arriva il duplice fischio di Irrati. Squadre negli spogliatoi.

44' Duello tra Lazzari e Lykogiannis: l'arbitro non vede il fallo del rossoblù, ma sanziona quello del biancoceleste.

43' Musacchio crossa in piena area, facile la presa per Cragno.

42' Luis Alberto per Immobile che, di tacco, serve Correa, ma il passaggio non è preciso e gli avversari intervengono. Si riparte da Cragno.

40' Nainggolan crossa in area di rigore, Acerbi allontana di testa.

39' Joao Pedro finisce a terra dopo il fallo di Leiva nei suoi confronti: calcio di punizione per il Cagliari.

38' Calcio d'angolo in fa ore del Cagliari: Lykogiannis mette la palla in piena area, Milinkovic allontana.

37' Nel prosieguo dell'azione ci prova Milinkovic, ma la palla si perde in out.

36' Splendida azione della Lazio orchestrata da Correa, che serve Immobile. Provvidenziale la parata di Cragno sulla conclusione dell'attaccante.

34' Dagli sviluppi del calcio di punizione, Radu mette in mezzo un altro cross all'indirizzo di Milinkovic: l'arbitro ferma l'azione per fuorigioco.

33' Brutto intervento col gomito di Lykogiannis su Lazzari. L'arbitro opta solamente per il calcio di punizione, non estraendo alcun cartellino ai suoi danni.

32' Luis Alberto va dritto in porta cercando il secondo palo, ma la palla è di poco al lato del palo difeso da Cragno.

31' Correa viene messo a terra da Nandez, che viene ammonito da Irrati. Interessante calcio di punizione per la Lazio.

30' Cross di Milinkovic su Nandez che finisce a terra. Il 'Sergente' non è d'accordo con l'arbitro, che opta per il calcio di punizione.

29' Leiva crossa in piena area, ma il portiere del Cagliari intuisce e esce bene.

28' Ancora Lazzari che vola sulla propria fascia. L'esterno crossa all'indirizzo di Luis Alberto che calcia al volo. C'è la deviazione di Cragno: sarà calcio d'angolo.

27' Immobile a un passo dal gol, con Cragno che fa suo per un soffio il pallone.

26' La Lazio ha fretta di battere il calcio di punizione, l'arbitro Irrati ferma per la seconda volta l'azione.

26' Intervento di Godin su Correa, e calcio di punizione per la Lazio.

24' Cross in area all'indirizzo di Milinkovic, Luis Alberto ci prova con un tiro al volo ma non inquadra la porta.

23' Buon contropiede della Lazio con Correa, che chiama in causa Luis Alberto. Il 'Mago' cerca il numero, ma viene bloccato dagli avversari.

22' Fa tutto bene Marusic che crossa in area, Zappa interviene e mette la palla in corner. Simone Inzaghi dalla panchina si lamenta per un colpo di mano.

20' Marin, da calcio di punizione, mette un'ottima palla in area: Rugani colpisce di testa, ma la palla si perde fuori.

19' Ottimo il recupero di Correa, che fa proprio il pallone. Joao Pedro interviene, l'argentino si lamenta per una trattenuta: Irrati fa proseguire.

17' Da un clamoroso errore di Lykogiannis, Luis Alberto prende la palla e s'invola verso la porta. Recupera Zappa in extremis.

17' Intervento irregolare di Leiva su Pavoletti, e calcio di punizione in favore del Cagliari.

16' Radu cerca il dribbling a un passo dall'area di rigore, per poi servire Correa. Il tiro del' Tucu' viene murato.

15' Marusic crossa bene all'indirizzo di Lazzari, ma la palla è lunga e l'esterno ex Spal non riesce ad arpionarla.

13' Lazzari ci prova dalla lunga distanza, la palla viene deviata da Lykoggianis: calcio d'angolo.

12' La Lazio continua ad avere in pallino del gioco e attacca con tutti gli uomini nella metà campo del Cagliari. Il cross di Radu viene intercettato di testa dalla retroguardia rossoblù.

10' Correa, servito da Milinkovic, entra in area di rigore. Walukiewicz lo chiude, la palla va a Cragno.

8' Intervento pericolosissimo da parte di Pavoletti, che colpisce in testa Musacchio. L'argentino rimane a terra qualche secondo, per poi rialzarsi e proseguire la sua gara.

7' Immobile si accentra e serve Correa, l'argentino cerca il numero ma è letteralmente accerchiato da difensori: Nainggolan recupera.

4' La Lazio, subito aggressiva, va a un pallo dal vantaggio con Immobile. Il tiro dell'attaccante si perde alto sopra la traversa, ma il gol sarebbe stato comunque annullato per off-side.

3' Luis Alberto calcia dalla bandierina, la retroguardia rossoblù allontana.

2' Primo calcio d'angolo per la Lazio dopo il cross di Marusic deviato in corner dal difensore avversario.

1' Fischio d'inizio dell'arbitro Irrati, comincia Lazio - Cagliari!

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Le due squadre fanno il proprio ingresso sul campo dell'Olimpico per iniziare la fase di riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 - Nel pre-partita del match, Mateo Musacchio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Felice per il debutto, ma oggi non sarà semplice" (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Cagliari, valido per la ventunesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, ha tutta l'intenzione di proseguire il trend positivo per risalire ancor di più in classifica. Situazione opposta quella della formazione di Di Francesco, a cui manca la vittoria da ben tredici giornate. A quota quindici punti in classifica, ha disperato bisogno di non uscire sconfitta dall'Olimpico per potersi togliere dalle zone pericolose della classifica.

