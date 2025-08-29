FORMELLO - Lazio, Sarri tra dubbi e assenze: le mosse anti-Verona

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Sarri ridisegna la Lazio. Si riparte dall'Olimpico contro il Verona dopo la disfatta a Como della prima giornata di campionato. Per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione c'è ancora la rifinitura di domani pomeriggio; ancora prima invece il tecnico biancoceleste interverrà in conferenza stampa (ore 15).

Pochi dubbi sul modulo, si andrà avanti con il 4-3-3. Davanti a Provedel tra i pali viaggiano verso la conferma tre elementi su quattro del reparto arretrato visto domenica scorsa. L’unico ballottaggio è a destra, con Marusic che insidia Lazzari per giocare dal primo minuto insieme a Gila, Provstgaard e Nuno Tavares. Restano indisponibili Patric (tornerà dopo la sosta), Gigot (in uscita) e Romagnoli (squalificato, si rivedrà contro il Sassuolo).

A centrocampo è atteso Rovella in regia, con Guendouzi e Dele-Bashiru (in vantaggio su Belahyane) come mezzali. Difficile vedere Vecino tra i convocati (se non per fare numero): era out anche la scorsa, su di lui vige massima prudenza per evitare ricadute. In attacco resiste l’opzione del tridente composto da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Parte più indietro Pedro, che fino all’ultimo proverà a strappare una maglia da titolare; ancora out invece Isaksen, che rientrerà dopo la sosta dopo essere guarito dalla mononucleosi.

