Lazio, addio a Giovanni Imerti: il cordoglio della società
29.08.2025 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
"La S.S. Lazio, il suo Presidente Claudio Lotito, l’intera squadra, lo staff tecnico, dirigenziale e l’Ufficio Comunicazione si stringono con affetto alla Dott.ssa Patrizia Imerti, Capo Segreteria del Presidente, per la scomparsa del caro papà Giovanni.
In questo momento di profondo dolore, il Club esprime le più sentite condoglianze a Patrizia e ai suoi familiari, partecipando con commozione al loro lutto".