Lazio, De Grandis (Sky): "Mi aspetto dei cambi da Sarri. Sul falconiere..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis, giornalista di Sky, ha parlato della partita tra la Lazio e il Verona, invitando Sarri a fare qualche modifica di rosa, come fatto in passato.

LAZIO-VERONA - "Dal risultato di questa partita capiremo tanto della Lazio. Mi aspetto tanto da Dele-Bashiru e Zaccagni. Dele potrebbe avere potenzialità ma non le sta dimostrando. Dipende tantissimo da Zaccagni il salto di qualità della squadra, sarà fondamentale la sua qualità perché è il leader tecnico della squadra. Sarri negli anni passati ha cambiato modulo, a Napoli ha sfiorato lo scudetto cambiando assetto e anche a Roma con Luis Alberto ha cambiato il suo stile. Stimo tantissimo Sarri, ma penso che un grande allenatore debba cambiare in base ai giocatori che ha a disposizione"

INSIGNE - "La mia paura su Insigne è che potrebbe aver perso la brillantezza degli anni migliori, non tutti sono come Pedro ma la scommessina su Insigne comunque la farei".

FALCONIERE - "Possibile che non si sia trovato un altro falconiere e un’altra aquila in tutto questo tempo, è una delle cose più belle fatte da Lotito e non se ne parla più".

