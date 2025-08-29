Piccari duro: "Il caso della Lazio è eclatante! Cos'ha fatto Sarri in due mesi?"

Brutto inizio per Sarri e la Lazio. Sconfitta a Como all'esordio: ora il Verona all'Olimpico per rialzarsi subito. Ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha commentato il lavoro del tecnico biancoceleste e della squadra, commentando proprio la prima giornata di campionato al Sinigaglia. Di seguito le sue parole.

“Mi sono permesso di dire che Allegri e Sarri hanno iniziato male, ma dopo due mesi di lavoro si deve vedere qualcosa alla prima giornata. Non si può parlare di percezione del pericolo, dall’altra parte sento un allenatore come Sarri che dice di vedere che modulo si può applicare. Lui ha avuto i giocatori a disposizione per due mesi, io voglio parlare di campo e a fine mercato ci saranno squadre soddisfatte e insoddisfatte. Non si può parlare tutto l’anno di giocatori che non sono arrivati, si deve lavorare con ciò che si ha a disposizione".

"Il caso Lazio è eclatante e siamo tutti concordi sugli errori commessi dalla società, ma in questi due mesi cosa ha fatto Sarri? Ha avuto tutta la squadra dall’inizio, alla fine di agosto non puoi presentarti senza idea, senza cattiveria e senza prestazione. Preferisco un allenatore che prende atto della situazione e si dimette. Allegri ha perso con una neopromossa, non si può essere delicati perché è la prima giornata. Se perdi in casa alla prima giornata senza uno straccio di gioco non va bene”.

