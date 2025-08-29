Lazio, Filippini: "Il campionato Primavera? Una vittoria da brividi! E Cataldi..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex difensore della Lazio Primavera, Lorenzo Filippini (oggi all'Afragolese), ha fatto un salto nel passato a quando insieme a Cataldi - e non solo - diventava Campione d'Italia, tornando poi ai giorni d'oggi e dicendo la sua sulla squadra di Sarri e sul momento che sta vivendo la Lazio.

AFRAGOLESE - "La società è ambiziosa, proviamo a salvarci poi vedremo dove arriveremo. Io voglio aiutare la squadra, prima vengono gli obiettivi collettivi, poi quelli individuali vengono da sé".

VITTORIA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA - "Se ripenso a quell’annata mi vengono i brividi. Eravamo un gruppo di amici. Abbiamo riportato la Primavera a essere Campione d’Italia"

CATALDI - "Sono contento che sia tornato. Un giocatore fortissimo e un ragazzo ancora migliore. Penso possa fare bene, ha la Lazio nel cuore e ai tifosi servono giocatori così. Il primo anno con Pioli si è ritagliato il suo spazio. Sarri esalta le sue caratteristiche. Credo che possa trovare spazio, anche se il centrocampo è forte. Può essere una pedina fondamentale. La sua migliore annata è stata quella secondo posto".

LA PARTITA CONTRO IL COMO - "Oggi non si può valutare la Lazio. Il Como ha strameritato di vincere. Il dato che voglio analizzare è quello dei 30.000 abbonati, questa gente merita un grande campionato. La prima partita arriva anche per gli strascichi del mercato bloccato".

SARRI - "Sicuramente non è la Lazio perfetta per il gioco di Sarri, ma parliamo di un allenatore che non dobbiamo scoprire noi. Credo che riuscirà a trovare la quadra. Forse qualcuno può essere penalizzato, ma i giocatori son forti e usciranno fuori le qualità loro e del tecnico".

PROVSTGAARD E TAVARES - “Provstgaard può crescere con Romagnoli e Gila. Tavares è il migliore in fase offensiva, ma la bravura di Sarri è quella di saper far adattare i giocatori e trasformarli”.

