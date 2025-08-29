Lazio, esordio da urlo di Floriani Mussolini in Serie A: assist e rigore procurato
Esordio pazzesco in Serie A per Romano Floriani Mussolini. Il terzino della Cremonese, in prestito dalla Lazio, è stato mandato in campo da Nicola sul finire del match, dopo la rimonta del Sassuolo da 2-0 a 2-2. Il suo impatto sulla sfida è devastante. Prima realizza l’assist del 3-2, annullato per un presunto fallo in attacco. Poi manda in porta De Luca dopo un grande scatto sulla destra, con l’attaccante che sbaglia a tu per tu con Turati e, nel recupero, si conquista il rigore che regala ai grigiorossi la seconda vittoria consecutiva.