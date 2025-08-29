Lazio, Cancellieri punta su Dele-Bashiru: "Può darci una grande mano e..."

Tutto su Dele-Bashiru. È il nome su cui punta Matteo Cancellieri, che nel match program di Lazio - Verona ha parlato dell’aiuto che il nigeriano può dare alla squadra grazie alle sue qualità. Tra i giocatori nuovi che ha conosciuto è quello che l'ha impressionato di più. Questo ciò che ha detto: "Ho visto una crescita complessiva della rosa, tra chi c'era già e chi è arrivato dopo. Se devo fare un nome, dico Dele-Bashiru. Fisayo ha un passo importante e può darci una grande mano”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.