Lazio, Cancellieri sul ritorno di Sarri: "Ritrovarlo è stato un aspetto positivo"
Cancellieri ritrova Sarri. Dal rientro dal prestito dal Parma, l’esterno classe 2002 è tornato a lavorare con il tecnico, anche lui di ritorno alla Lazio. I due si erano conosciuti nell’estate del 2022, proprio nella Capitale. Ai microfoni ufficiali del club, in occasione della gara contro il Verona, l’attaccante ha parlato del suo rapporto con il Comandante e del lavoro con la squadra. Di seguito le sue parole: "ll mister ci trasmette quello che dobbiamo fare in campo, per lui parla la carriera. Ritrovarlo dopo il mio primo anno alla Lazio è sicuramente un altro aspetto positivo. Spero di fare un'ottima stagione".
