Lazio, Cancellieri ricorda: "Il gol a cui sono più legato è contro la Roma..."

"Il gol a cui sono più legato? Quello contro la Roma segnato con l'Empoli", parola di Matteo Cancellieri. L'esterno della Lazio è tornato a parlare della sua prestazione con la maglia del club toscano prima della gara contro il Verona. Decisivo in quell'occasione il suo gol e il suo assist per la salvezza. Questo è ciò che ha detto in merito: "Era l'ultima giornata del campionato 2023/2024, dovevamo solamente vincere per salvarci. Sbloccai la gara e poi regalai l'assist decisivo per Niang, conquistammo la salvezza all'ultimo minuto".

