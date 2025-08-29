Lazio, Sabatini: "La squadra non osa. Se dovesse perdere contro il Verona..."
Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il momento della Lazio ripartendo dalla sconfitta contro il Como, per andare alla prossima partita contro il Verona. Di seguito le sue parole.
"Se la Lazio non dovesse battere il Verona all'Olimpico, alla prima in casa c'è da preoccuparsi. Per me la squadra vista contro il Como è troppo brutta per essere vera, mentre il Como è bello, molto bello. Se la Lazio dovesse essere quella c'è un problema vero e proprio. Io mi aspetto una prova d'orgoglio da parte dei giocatori e anche da parte dell'allenatore, un segnale che eviti di chiudere un'estate in modo drammatico. Ho visto giocatori che sembravano voler fare il compitino, quasi ad aver paura del giudizio che gli veniva dato".
