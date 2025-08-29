Mourinho esonerato, e ora? Tre possibili destinazioni per l'ex Roma

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

La separazione tra José Mourinho e il Fenerbahçe ha segnato la fine di un’esperienza contraddistinta da alti e bassi, in cui hanno pesato l'assenza di titoli e le delusioni europee, per ultima la sconfitta nei playoff di Champions League contro il Benfica. Nonostante i successi ottenuti in passato, dalle Champions con l’Inter e il Porto ai trionfi inglesi con il Chelsea, negli ultimi dieci anni lo Special One ha faticato a mantenere un livello alto, con rare oasi di gloria come la Conference League conquistata con la Roma o l’Europa League con il Manchester United.

Ora il futuro del portoghese è più incerto che mai e di sicuro non sarà alla guida di squadre europee di prima fascia. In Arabia Saudita ci sono club pronti a investire sul tecnico, mentre in Premier League il Nottingham Forest potrebbe rappresentare un’opportunità, soprattutto per i dissapori tra il tecnico Nuno Espirito Santo e il patron Evangelos Marinakis, che hanno acceso i riflettori sulla possibile sostituzione del mister capace di riportare il club in Europa.

C’è poi la suggestione legata alla nazionale lusitana, ma è improbabile che Mourinho diventi commissario tecnico prima del prossimo Mondiale: attualmente la panchina di Roberto Martinez è salda, visto che il Portogallo ha recentemente vinto la Nations League. Nonostante le difficoltà recenti e i risultati altalenanti, la fama e il carisma di Mourinho restano intatti e il tecnico di Setubal continua a essere considerato uno dei tecnici più esperti e influenti al mondo. Lo sanno bene soprattutto in Inghilterra, dove potrebbe tornare per allenare il quarto club.

