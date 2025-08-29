Calciomercato Lazio | Paok, fatta per Vogliacco. Sfuma la pista Gigot? Le ultime

Resta in bilico il futuro di Samuel Gigot. Ormai fuori dal progetto della Lazio e in uscita, il centrale francese non ha ancora trovato una nuova squadra. Per lui si erano fatte avanti Cagliari e Cremonese, entrambe rifiutate, Siviglia, Rizespor (e altri club dalla Turchia, dal Qatar e da Dubai) e Paok, in Grecia. Nelle scorse ore però il club bianconero ha chiuso per Vogliacco in prestito con diritto di riscatto dal Genoa, come riportato da gianlucadimarzio.com. Si complica quindi quest'opzione per il calciatore biancoceleste, che negli ultimi giorni di mercato cercherà una sistemazione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.