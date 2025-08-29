Lazio, i convocati del Portogallo: la decisione su Tavares
La partita contro il Verona sarà l'ultimo impegno per la Lazio prima della sosta per le nazionali, poi per due settimane la squadra di Maurizio Sarri sarà lontana dal campo dell'Olimpico con il tecnico che potrà proseguire il proprio lavoro di formazione della rosa. Lavoro che il tecnico potrà svolgere con una buona parte della rosa a disposizione.
TAVARES NON CONVOCATO - Oltre a Guendouzi e Belahyane, infatti, tra i non convocati dalla propria Nazionale c'è anche Nuno Tavares. Il commissario tecnico del Portogallo Martinez, infatti, ha deciso di escludere il terzino biancoceleste dalla lista dei giocatori che porterà con sé per gli impegni contro Armenia e Ungheria, validi per la Qualificazione ai Mondiali.
