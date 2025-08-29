Albania, tutti i convocati del ct Sylvinho: la decisione su Hysaj
Si avvicina l’inizio della sosta per le Nazionali. Per i prossimi impegni di settembre è stata resa nota la lista dei convocati dell’Albania: nell’elenco è presente anche Elseid Hysaj, terzino della Lazio. La formazione del ct Sylvinho affronterà Gibilterra e Lettonia per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani;
Difensori: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Marash Kumbulla, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Adrian Bajrami;
Centrocampisti: Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Medon Berisha, Arbër Hoxha, Jasir Asani, Ernest Muçi;
Attaccanti: Armando Broja, Myrto Uzuni, Rey Manaj, Mirlind Daku.
