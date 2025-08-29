Di Napoli: "Lazio, partenze così ti segnano. Sarri ha bisogno di..."

La Lazio riparte dal Verona. Dopo la bruttisima sconfitta contro il Como, la squadra di Sarri è chiamata a rialzarsi domenica all'Olimpico. Proprio di questo ha parlato ai microfoni di TMW Radio Arturo Di Napoli, che si è espresso sul lavoro del tecnico biancoceleste paragonandolo a quello di Allegri al Milan, sconfitto dalla Cremonese all'esordio. Queste le sue parole: "Se il Milan non fa risultato a Lecce si apre una voragine. È vero che siamo all'inizio ma, vale anche per la Lazio, sono partenze che poi ti segnano. Io vedo il Milan più in difficoltà, senza idee, si basa molto sulle giocate dei singoli, mentre Sarri ha bisogno che i suoi entrino nei meccanismi. Ma dopo un mese e mezzo entrambe avrebbero dovuto farsi trovare pronti".

