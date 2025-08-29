PRIMAVERA | Lazio - Bologna, scelto l’arbitro: la terna completa
La Lazio si prepara ad ospitare il Bologna al Fersini, nel match valido per la terza giornata del campionato di Primavera 1. Reduci da due sconfitte nelle prime due gare disputate, i biancocelesti di Punzi cercheranno di fare i primi punti della stagione contro i rossoblù, reduci da un pareggio e una vittoria. L'arbitro designato per dirigere la sfida è Gabriele Totaro della sezione di Lecce, che sarà coadiuvato dagli assistenti Gabriele Fabrizi e Giampaolo Jorgji.
