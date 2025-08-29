Lazio, Sarri in conferenza stampa prima del Verona: tutti i dettagli
29.08.2025 07:21 di Ludovica Lamboglia
Fonte: sslazio.it
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Hellas Verona sabato 30 agosto, alle ore 15:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio. Al contrario della prima giornata di Serie A dunque, il Comandante parlerà dalla sala stampa davanti ai giornalisti. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, 89.3 FM.
Pubblicato 28.08