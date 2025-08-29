Serie A, primi tre punti per il Milan: una vittora nel segno degli ex Chelsea
Prima vittoria per il Milan di Allegri che, dopo la sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata, reagisce e batte il Lecce al Via del Mare. I rossoneri, dopo due gol annullati - uno per fallo in attacco di Gabbia e un altro per fuorigioco di Gimenez -, segna altre due reti e si conquista i primi tre punti della Serie A 2025/2026. A timbrare il cartellino sono Loftus-Cheek, con l'assist di Modric su punizione, e Pulisic.
