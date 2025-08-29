Cancellieri sogna la Nazionale: "Tutto passa dal rendimento con la Lazio"
Obiettivo Nazionale. Dall’esordio nel 2022 alla speranza di tornare a vestire la maglia azzurra. Matteo Cancellieri torna a parlare dell’Italia e dell’esperienza vissuta tre anni fa: nei prossimi mesi vuole convincere Gattuso per essere richiamato in squadra. Proprio di questo ha parlato nel match program di Lazio - Verona. Ecco le sue dichiarazioni: "Per un italiano ovviamente è un orgoglio ambire alla Nazionale. Tutto però passa dal rendimento con la Lazio. Passo dopo passo ma anche quello è un obiettivo che ho in testa".
