Lazio, Cancellieri verso il Verona: "Abbiamo capito e analizzato tutti gli errori"

Rialzarsi subito. Va subito cancellata la brutta partenza contro il Como: la Lazio ora ha l’occasione per riscattarsi all'Olimpico contro il Verona. Nel match program ne ha parlato Matteo Cancellieri, che ha spiegato lo spirito con cui la squadra affronterà i gialloblù per ritrovare immediatamente la vittoria. Questo è ciò che ha detto: "C'è tanta voglia di riscatto dopo la partita di Como. Abbiamo capito e analizzato gli errori commessi, siamo pronti per affrontare I'Hellas Verona".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.