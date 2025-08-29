Lazio, Giordano: "Tra i più prevedibili d'Italia. Pedro titolare? Secondo me..."

Bruno Giordano, ex bomber della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la sfida tra i biancocelesti e il Verona di domenica sera. Tra i temi trattati ci sono le possibile scelte di Sarri, l'assenza di vittorie casalinghe e le insidie del club scaligero:

"Ormai gli allenatori studiano le partite. Nel Verona ci sono dei bei giocatori come Giovane che può essere pericoloso e Frese che è un giocatore interessante. Oggi siamo la squadra più prevedibile d'Italia, magari il 4-3-3 può portare qualche cambiamento rispetto allo scorso anno. Si potrebbe mettere Provedel centravanti (ride, ndr) così si trovano spiazzati. Se Pedro sta bene lo farei giocare, con l'idea di far subito la partita. Il rischio di aspettare è che al momento dell'ingresso i compagni sono stanchi e gli spazi si chiudono".

L'ASSENZA DI VITTORIE IN CASA - "Ai giocatori può pesare, ai miei tempi quando faticavamo a vincere il pubblico ci è sempre stato vicino. Allo stesso modo l'anno scorso il supporto non è mai mancato, le contestazioni, se c'erano, arrivavano a fine partita. Io questa curva casalinga non me la sono riesco a spiegare".

NON GIOCARE L'EUROPA - "Non giocare l'Europa poteva pesare prima, ma ora basta. Non mi sembra che ci siano Palloni d'Oro in rosa. Se non ci sono andati è per demerito loro e quindi non la giocano. Bastava vincere contro il Lecce in superiorità numerica".

