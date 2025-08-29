Lazio, Gregucci: "Contro il Verona serva un Olimpico che sostenga la squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 48 ore all'esordio casalingo della Lazio impegnata nella sfida contro il Verona in programma domenica 31 agosto alle 20.45. Dopo il brutto ko di Como la squadra di Sarri è chiamata a una reazione importante davanti a quasi 40.000 tifosi.

Sul match e non solo ecco le parole di Angelo Gregucci ai microfoni di Radiosei: "La Lazio deve vincere contro il Verona. Serve uno stadio che dia pieno sostegno alla squadra, i ragazzi ne hanno bisogno. Al netto di possibili cambiamenti tecnico tattici, la Lazio non può prescindere da presupposti fondamentali come l’atteggiamento, la fame. Quel tipo di approccio visto a Como non lo voglio più vedere, scacciamo i fantasmi e ripartiamo subito. Bivio? Se tu non la vinci, con la sosta alle porte, questa partita potrebbe lasciare strascichi”.

“Lazio-Verona? Io vedo un gap tra piccole e grandi che si è dimezzato nel corso del tempo, parlo di valori tecnici che non hanno differenze abissali come qualche anno fa. Penso farà una partita onesta, anche a livello agonistico. Non penso sarà una barricata. La Lazio deve avere una mentalità diversa, un atteggiamento consono. Sono sicuro che Sarri avrà curato il dettaglio tattico, ma si sarà concentrato tanto sull’atteggiamento dei suoi ragazzi. In questi casi si lavora più sulla testa che sul campo”.

“Assenza Lotito? Non mi sembra una novità, spesso passa le estati a Cortina. Lui è un combattente, non credo si tirerà indietro nelle prossime partite".

