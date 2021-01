Inzaghi: "Io come Ferguson? Sapete cosa rappresenti la Lazio per me. E sul mercato..."

AGGIORNAMENTO ORE 19.55 - Nel TgR in onda su Rai Tre l'intervista completa di Simone Inzaghi: "Formazione? Ho qualche problemino, lo valuteremo. Tra la partita di domani e quella di domenica qualche cambiamento senz'altro ci sarà. Inzaghi come Ferguson? Sappiamo cosa rappresenta la Lazio per me. Col presidente se ne sta parlando da tempo, penso che non ci saranno problemi. Quando ci sarà la fumata bianca, lo annunceremo con piacere. Arriva Musacchio? Si sta valutando, con la società c'è grande sinergia. Sappiamo che in questo momento abbiamo una difficoltà dopo l'infortunio di Ramos. Penso che arriverà un elemento importante".

Dopo le dichiarazioni ai canali ufficiali del club, Simone Inzaghi è tornato a presentare la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il tecnico, alla vigilia dell'incontro in programma domani alle 17.45 al Gewiss Stadium, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Affrontiamo la squadra in questo momento più in forma del campionato. Contro di loro sempre sfide affascinanti, importanti. Cercheremo di fare del nostro meglio".

