Lazio, arriva la decisione su Rovella e Gigot: quanto staranno fuori

AGGIORNAMENTO 13:00 - È arrivato il comunicato ufficiale della UEFA in merito alle squalifiche di Rovella e Gigot. Ecco di seguito la parte della nota relativa ai due calciatori biancocelesti:

Accuse contro la Lazio

- Gioco violento, Samuel Gigot

- Gioco violento grave, Nicolò Rovella

Decisioni:

- Sospendere il giocatore della Lazio Samuel Gigot per un totale di una partita di competizioni UEFA per club a cui sarebbe altrimenti idoneo, per gioco violento

- Sospendere il giocatore della Lazio Nicolò Rovella per un totale di due partite di competizioni UEFA per club a cui sarebbe altrimenti idoneo, per gioco violento grave

RASSEGNA STAMPA - Arriva la decisione su Nicolò Rovella e Samuel Gigot, ma quella che spaventa di più il popolo laziale è quella che riguarda il centrocampista. Il mediano, infatti, era stato espulso una settimana fa, nell'andata contro il Viktoria Plzen, per un intervento scomposto a causa di cui, involontariamente, ha colpito il viso di un avversario. Come riporta il Corriere dello Sport, a Rovella saranno inflitte due giornate di squalifica. L'entrata è stata senza dubbio scomposta, ma non cattiva o violenta; tuttavia è stata comunque valutata con severità.

Anche volendo, come spiega il giornale, la Lazio non potrà fare ricorso: a valutare la severità del fallo è stato l'Appeals Body, l'ultimo grado di giudizio, e in più per far ricorso bisognerebbe rivolgersi al Tas di Losanna, che però non si occupa di casi che vanno al di sotto delle tre giornate di squalifica.

Rovella, dunque, oltre al match di questa sera salterebbe anche un'eventuale andata dei quarti di finale. Per Gigot, invece, è stato deciso un solo turno di squalifica: in un'ipotetica prossima partita, lui potrà esserci.