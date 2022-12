Lazio, è un Lotito "multitasking": ora può diventare anche produttore

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Presidente, consigliere federale, Senatore e ora, forse, produttore televisivo. Il Lotito "multitask" starebbe pensando di dotare la Lazio di una "media house", una casa di produzione in grado di autoprodurre le immagini della gare casalinghe di campionato e Coppa Italia giocate dai biacoceleste. Nei mesi scorsi ha sottoscritto un accordo con l'agenzia NVP, cura la gestione dei canali TV, radio e social. Nel 2023, attraverso la NVP la Lazio potrebbe essere in grado di autogestirsi dal punto di vista dell'audiovisivo. E di risparmiare un bel po' di soldi. La facoltà di produrre immagini, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è esercitata da sei società in Italia, tra queste Juventus e Napoli. Lotito potrebbe aggiungersi alla lista.

Una ne fa e cento ne pensa. Lotito, lunedì scorso, ritirando il premio Colalucci, ha annunciato una sorpresa, forse si riferiva proprio alla costituzione della "media house", non solo della "media company". In Senato, poi, ha presentato un emendamento per allungare da tre a cinque anni la durata dei contratti di licenza per i diritti televisivi dei campionati professionistici, inclusa la Serie A. In questo modo, l'intesa che coinvolge DAZN come player principale potrebbe essere prolungata fino al termine della stagione 2025/26. Alle immagini, Lotito, ci penserebbe da solo.

