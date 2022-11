Lazio | La Juve piomba su Milinkovic, Lotito non molla: o 100 milioni o niente

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ogni anno la stessa storia, quando si avvicina il mercato i riflettori della Serie A puntano dritti su quel gigante serbo che piace un po' a tutti. Come riporta la rassegna di Radiosei, la scorsa settimana l'agente Kezman è arrivato a Roma per incontrare Tare e Lotito. Il Patron propone cifre e detta le condizioni: offerta di rinnovo per Milinkovic-Savic da 4-5 milioni e inserimento della clausola rescissoria. Ovviamente non si scende: chi viole il Sergente deve essere pronto a sborsare almeno 100 milioni.

Intanto è di nuovo la Juve a fare la corte al serbo. Ieri un'indiscrezione parlava di un'offerta da 50 milioni più bonus, la metà di quello che secondo il Presidente vale davvero il calciatore. Il rischio è alto: accettare una cifra così insoddisfacente o respingere le avances rischiando di perderlo a zero?