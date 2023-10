Lazio, Lotito punge: "Berardi? Nessun rimpianto. Come Zielinski e Ricci..."

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito gongola. Il presidente della Lazio esulta non solo per il successo della squadra di Sarri, ma anche per le affermazioni delle Women e della Primavera. Il patron ha parlato sulle pagine de Il Messaggero mostrando tutta la sua gioia per il momento positivo delle aquile e non solo. Lotito si è preso anche una rivincita per quello che riguarda il calciomercato. I nuovi si stanno inserendo nelle rotazioni dell'allenatore e le loro prestazioni stanno convincendo.

Il presidente ne approfitta anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo il match con il Sassuolo. La prestazione importante dei suoi che hanno saputo annullare Domenico Berardi, vecchio pallino del club e alla fine rimasto in neroverde per le alte richieste emiliane. L'esterno ha deluso e Lotito dice che non ci sono rimpianti esattamente come accaduto con Zielinski contro il Napoli e con Ricci contro il Torino. Tre nomi accostati e trattati a lungo durante la sessione estiva che alla fine non sono sbarcati a Formello. Vedendo come è andata, almeno secondo il patron, è stato meglio così